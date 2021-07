Wer soll diesen Novak Djokovic jetzt noch stoppen?

Mit Roger Federer ist der Spieler im Viertelfinale von Wimbledon gescheitert, dem noch am ehesten zugetraut wurde, den Serben zu bezwingen.

Vielleicht aber gelingt ja Denis Shapovalov die große Sensation, den übermächtigen Djokovic zu besiegen? Allein die Vorzeichen stehen dafür nicht besonders gut.

Djokovic hat erst einen Satz verloren

Erstens hat der Djoker an der Church Road in London in diesem Jahr erst einen einzigen Satz abgegeben – den allerersten in der ersten Runde. Und zweitens hat Djokovic bislang alle sechs Duelle mit dem Kanadier für sich entschieden.

Im anderen Halbfinale wird ein ungleich spannenderes Match erwartet, wenn Matteo Berrettini aus Italien auf den Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz (Polen) trifft.

Krawietz-Partnerin hat Geburtstag

Aber auch ein Deutscher mischt noch auf dem Centre Court mit. Nach den beiden Einzel-Halbfinals bekommt es Kevin Krawietz im Mixed-Halbfinale an der Seite seiner tschechischen Partnerin Kveta Peschke mit den britischen Lokalmatadoren Joe Salisbury und Harriet Dart zu tun.

Dabei hat Krawietz' Partnerin schon vor dem Match Grund zum Feiern. Denn Peschke feiert am Freitag ihren 46. Geburtstag.

Kurios: Als sie 1994 ihre Grand-Slam-Karriere begann, war ihr Doppelpartner gerade einmal zwei Jahre alt.

Wimbledon: Die Topspiele an Tag 11

Center Court (ab 14.30 Uhr)

1. Partie: Matteo Berrettini (Italien) - Hubert Hurkacz (Polen) im SPORT1-Liveticker

2. Partie: Novak Djokovic - Denis Shapovalov (Kanada) im SPORT1-Liveticker

Diese deutschen Profis sind noch im Rennen

Herren

-

Damen

-

Mixed-Doppel

Kevin Krawietz mit Kveta Peschke (Tschechien)

Wo wird Wimbledon 2021 übertragen?

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App