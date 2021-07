Sebastian Korda hat der sportlichen Erfolgsgeschichte seiner Familie ein weiteres Kapitel hinzugefügt. In Wimbledon erreichte der Sohn der früheren tschechischen Weltklassespieler Petr Korda und Regina Rajrchtova mit einem 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 gegen den Briten Daniel Evans das Achtelfinale. In dem trifft er an seinem 21. Geburtstag am Montag auf den Russen Karen Chatschanow.

Sebastian Korda, geboren und aufgewachsen in den USA, ist das jüngste der drei Korda-Kinder. Seine Schwestern Jessica (28) und Nelly (22) sind Weltklasse-Golferinnen. Nelly Korda übernahm am 28. Juni nach ihrem Sieg bei der PGA Championship die Führung in der Weltrangliste.

Anzeige

Ganz so weit hat es Sebastian Korda noch nicht gebracht, derzeit ist er die Nummer 50 der Welt. Sein Vater Petr hatte es nach seinem Sieg bei den Australian Open 1998 bis auf Platz zwei des Rankings geschafft.