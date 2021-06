Qualifikant Oscar Otte hat in Wimbledon die große Überraschung gegen Publikumsliebling Andy Murray trotz einer hervorragenden Leistung knapp verpasst. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus Köln, der in London erstmals überhaupt im Hauptfeld stand, musste sich in der zweiten Runde auf dem Centre Court dem zweimaligen Champion 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Dass Otte es mit prominenten Namen auf der ganz großen Bühne aufnehmen kann, hatte er jüngst bei den French Open bewiesen, wo er den späteren Halbfinalisten Alexander Zverev (Hamburg) in der Auftaktrunde ebenfalls über fünf Sätze beschäftigte. Auch Murray, der nach schweren Hüftverletzungen nur 118. der Weltrangliste ist und dank einer Wildcard erstmals seit vier Jahren wieder in Wimbledon aufschlägt, lieferte er spätestens ab Mitte des zweiten Satzes ein Match auf Augenhöhe.

Anzeige

"Natürlich will ich auch gewinnen", hatte Otte im Vorfeld betont - und daran ließ er keinen Zweifel. Er spielte frech und unbekümmert, nach 3:50 Stunden musste er dem Schotten aber gratulieren.