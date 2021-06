Dominik Koepfer ist in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi in die zweite Runde eingezogen.

Der Weltranglisten-62. aus Furtwangen bezwang am Montag den an Position 27 gesetzten US-Amerikaner Reilly Opelka hochverdient 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Auf Koepfer, der vor zwei Jahren beim Rasen-Klassiker in London als Wildcard-Starter erstmals auf der großen Bühne aufgetrumpft hatte, wartet nun entweder Landsmann Daniel Masur (München) oder Kwon Soonwoo aus Südkorea.

Der Karlsruher Yannick Hanfmann stand hingegen erstmals im Wimbledon-Hauptfeld, unterlag aber dem Tschechen Jiri Vesely mit 1:6, 5:7, 6:7 (5:7). Auch im fünften Anlauf gelang Hanfmann kein Sieg in einem Grand-Slam-Hauptfeld.

In Wimbledon war Hanfmann bislang nur dreimal in der Qualifikation angetreten und jedes Mal gescheitert. Bei der letzten Ausgabe des Londoner Grand-Slam-Turniers vor der Corona-Zwangspause hatte Vesely 2019 in der ersten Runde schon den deutschen Topspieler Alexander Zverev überraschend ausgeschaltet.