Nach Laura Siegemund ist auch Mona Barthel bereits in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden.

Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Dienstag trotz Satzführung gegen die Chinesin Zhu 7:6 (7:2), 3:6, 3:6 und scheiterte in London im zehnten Anlauf zum siebten Mal an ihrer Auftakthürde.

Bereits am Montag hatte Siegemund (Metzingen) ihr Erstrundenmatch verloren. A

us deutscher Sicht haben am Dienstag noch die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und Andrea Petkovic (Darmstadt) die Chance, in die zweite Runde des Dameneinzels einzuziehen.