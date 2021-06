US-Open-Gewinner Dominic Thiem hat seine Wimbledon-Teilnahme verletzungsbedingt abgesagt. Eine Blessur am rechten Handgelenk macht dem österreichischen Tennis-Star vier Tage vor Turnierbeginn in London einen Strich durch die Rechnung.

"Es tut mir wirklich leid, dass ich an den nächsten drei Turnieren meines Turnierplans nicht teilnehmen kann: Wimbledon, Hamburg und Gstaad", schrieb der 27-Jährige in einem Statement. Er sei entschlossen, "noch stärker zurückzukommen".

Die von Ärzten in Barcelona diagnostizierte "Ablösung des hinteren Kapselapparates" hatte Thiem Anfang der Woche beim ATP-Turnier auf Mallorca erlitten. Fünf Wochen muss der Weltranglistenfünfte, der zuvor schon seinen Olympia-Verzicht verkündet hatte, eine Schiene tragen.

Thiem ist in der Männer-Konkurrenz nach dem spanischen Superstar Rafael Nadal der zweite Top10-Spieler, der seine Teilnahme an den All England Championships abgesagt hat. Der 20-malige Grand-Slam-Champion Nadal gab gesundheitliche Probleme als Grund an.