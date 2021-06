Novak Djokovic hat Grand-Slam-Titel Nummer 19 eingeheimst!

Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale der French Open 2021 gegen Stefanos Tsitsipas in einem packenden Match in fünf Sätzen (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4) durch und triumphierte damit zum zweiten Mal nach 2016 in Paris.

In den vergangenen vier Jahren hatte jeweils Rekordsieger Rafael Nadal das Endspiel gewonnen. Djokovic hatte den Spanier dieses Mal bereits im Halbfinale eliminiert. Nach 4:11 Stunden nutzte der Serbe seinen zweiten Matchball.

Djokovic rückt an Nadal und Federer heran

Zverev-Bezwinger Tsitsipas spielte in den ersten beiden Durchgängen furios auf und führte bereits mit 2:0, ehe Djokovic dominanter agierte und dem Griechen den Zahn zog.

Der 22-jährige Tsitsipas stand zum ersten Mal im Finale eines Grand-Slam-Turniers und kämpfte bis zum letzten Ballwechsel bravourös, war gegen Ende jedoch körperlich ausgelaugt.

Djokovic hat damit nur noch einen Triumph bei den vier großen Events des Tennis-Jahres weniger als die Rekord-Champions Nadal und Roger Federer, die jeweils 20 Titel ihr Eigen nennen.