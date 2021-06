Was war das für ein sensationelles Match zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal!

Der Serbe setzte sich nach über vier Stunden mit einem Vier-Satz-Erfolg (3:6, 6:3, 7:6, 6:2) durch - entscheidend war der 3. Satz, als Nadal einen Satzball bei 6:5 nicht nutzen konnte und den folgenden Tiebreak mit einem Doppelfehler eröffnete. (French Open: Alle Spiele und Ergebnisse)

Aber auch sonst hatte das Match zahlreiche Höhen - neben ein paar wenigen Tiefen wie dem schwachen Start von Djokovic und dem schwachen Ende von Nadal -, die Zuschauer weltweit begeisterten. Unter ihnen befanden sich neben Tennisprofis und Ex-Spielern sogar NBA- und Hollywood-Superstars sowie eine Musikikone.

SPORT1 hat die Reaktionen von Prominenten rund um das Match Djokovic gegen Nadal gesammelt.

Ex-Tennisstar Maria Sharapova: "In Ehrfurcht vor dem, was wir in den letzten vier Stunden erlebt haben. Novak Djokovic und Rafael Nadal - für immer Champions!!

Nach dem Match: "Welcher Weg führt zur Bar?"

Tennis-Ikone Chris Evert: "Das beste Match, das je gespielt wurde"

Murray über Djokovic vs. Nadal: "Es ist perfekt"

Tennisstar Andy Murray: "Du kannst nicht besseres Sandplatztennis spielen als das hier. Es ist perfekt."

Musik-Ikone Cher, die zahlreiche Tweets während der Partie absetzte und dabei deutlich machte, dass sie großer Fan von Nadal (und auch Federer) ist, schrieb nach dem Match:

"Kein Zweifel, Djokovic ist eine riesige Maschine ... Rafa erobert dein Herz."

Ex Tennisstar Andy Roddick: "Ein Genuss, dieses Matchup zu verfolgen. Unglaublicher Aufwand/Ausführung von Novak. Er war an diesem Tag der bessere Spieler. Was ein Match ..."

Azarenka begeistert vom French-Open-Halbfinale

Tennisstar Victoria Azarenka: "Das Level ist wahnsinnig ..."

Darren Cahill, Ex Trainer von Andre Agassi und aktueller Coach von Simona Halep sowie TV-Experte, zeigte sich ebenfalls begeistert von dem Match:

"Eines der besten Matches, das ich je gesehen habe. Gut gemacht Novak und Rafa. Brillantes Tennis. Großes Kompliment an Nole, dass er sich aus dem 0:5-Loch ausgegraben hat."

Tennisprofi Daria Kasatkina, die als großer Nadal-Fan bekannt ist: "Ich in den vergangenen 3 Stunden. #vamosrafa."

Tennisprofi Tennys Sandgren: "Es gibt kein größeres Level im Sport als das hier."

Sainz fiebert mit Nadal - Doncic mit Djokovic

Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr. während der Partie: "Jeder, der zu Hause ist und nicht Nadal-Djokovic schaut, sollte es ernsthaft in Betracht ziehen. Das beste Match, dass ich seit längerem gesehen habe. Vamos Rafael Nadal!!!"

Aber auch für Djokovic gab es Unterstützung, vor allem von seinen Landsleuten wie NBA-Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks ...

... oder MVP Nikola Jokic von den Denver Nuggets:

Sogar Hollywood-Superstar Hugh Jackman verfolgte das Match mit großer Begeisterung: