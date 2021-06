Bei den French Open (täglich im SPORT1-LIVETICKER) stehen am Donnerstag die Halbfinals der Damen auf dem Programm.

Anastasia Pavlyuchenkova aus Russland fordert die Slowenin Tamara Zidansek. Danach kommt es zum Duell zwischen der Tschechin Barbora Krejcikova und Maria Sakkari aus Griechenland.

Der Tennis-Podcast "Cross Court" mit neuer Folge zu den French Open ist auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify , Apple Podcasts , Google Podcast , Amazon Music , Deezer und Podigee abrufbar

Außerdem steigt das große Finale im Doppel der Damen.

Die Top-Spiele Der French Open im Überblick

Donnerstag, 10. Juni (Halbfinale + Doppelfinale)

Court Philippe Chatrier - ab 12 Uhr:

1. Partie: Krawczyk, D. / Salisbury, J. - Karatsev, A. / Vesnina, E.

2. Partie: Anastasia Pavlyuchenkova (Russland) - Tamara Zidansek (Slowenien) im SPORT1-LIVETICKER

3. Partie: Barbora Krejcikova (Tschechien) - Maria Sakkari (Griechenland) im SPORT1-LIVETICKER

French Open: Welche deutschen Profis sind noch am Start?

Bei den Frauen steht keine einzige Frau mehr im Hauptfeld.

Bei den Männern ist nur noch Zverev mit dabei. Dieser steht aber im Halbfinale. Jan-Lennard Struff scheiterte am Montag im Achtelfinale am Argentinier Diego Schwartzman. Auch für Dominik Koepfer war in der Runde der letzten 16 Schluss.

Was ist neu bei den French Open?

Die Einführung der Nightsessions ist eine wesentliche Neuerung der 120. French Open, die bis 13. Juni ausgetragen werden. Von Montag an werden zehn Matches auf dem Court Philippe Chatrier um 21 Uhr beginnen. Aufgrund der geltenden Ausgangssperre in Frankreich (bis 8. Juni, ab 21 Uhr) darf erst die letzte Nightsession am 9. Juni vor 5000 Zuschauern gespielt werden (20 Uhr).

Wo können Sie die French Open verfolgen?

Eurosport zeigt im Free-TV 130 Stunden Live-Tennis aus Paris, Boris Becker und Barbara Rittner analysieren das Geschehen aus dem Studio in München. Streamingoptionen komplettieren das Angebot. Auch ServusTV hat sich erstmals Live-Rechte gesichert und zeigt ausgewählte Top-Matches sowie die Finalpartien.

TV: Eurosport, ServusTV

Stream: Eurosport Player, DAZN, Joyn PLUS+, Amazon Prime

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)