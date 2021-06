Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber trumpft bei den French Open in Paris groß auf: Der Routinier steht erstmals seit 2014 in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers.

Der 37 Jahre alte Augsburger, der zum 17. Mal in Serie in der französischen Hauptstadt am Start ist, setzte sich in seinem Zweitrundenduell gegen den Australian-Open-Halbfinalisten Aslan Karatsev aus Russland mit 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1 durch.

Kohlschreiber, einst Weltranglisten-16. und mittlerweile auf Rang 132 geführt, leistete sich in einem umkämpften Match gegen den Überraschungsmann des Jahres 2021 zunächst weniger leichte Fehler.

Kohlschreiber wehrt nervenstark Satzbälle ab

Im zweiten Durchgang wehrte er nervenstark Satzbälle ab und schlug dann im Tiebreak zu. Karatsev kam nicht mit Kohlschreibers hohem Spin auf die Rückhandseite zurecht.

Kohlschreibers beste Ergebnisse waren 2009 und 2013 der Einzug ins Achtelfinale von Paris. Dies könnte er nun mit einem Sieg im kommenden Duell gegen Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 10) wieder erreichen.

Vor seinen Auftritten in Paris hatte der erfahrene Profi seit Februar 2020 auf einen Sieg auf Tourlevel gewartet.

Koepfer glänzt - folgt Duell mit Federer?

Auch Dominik Koepfer hat in Paris nach einer überzeugenden Leistung zum ersten Mal die dritte Runde erreicht. Der 59. der Weltrangliste besiegte den in Roland Garros an Nummer 30 gesetzten Taylor Fritz aus den USA überzeugend mit 6:3, 6:2, 3:6, 6:4.

Der 27-Jährige aus Furtwangen kämpft nun gegen Roger Federer (Schweiz) oder Marin Cilic (Kroatien) um den Einzug in sein zweites Achtelfinale bei einem Grand Slam nach den US Open 2019.

Der kampfstarke Koepfer nutzte zunächst die zahlreichen "unforced errors" seines Gegners eiskalt aus und nahm ihm im ersten und zweiten Durchgang jeweils zum Satzgewinn dessen Aufschlag ab. Danach aber spielte Fritz sicherer, bei Koepfer häuften sich die Fehler.

Im vierten Satz fing sich der Linkshänder wieder, schaffte ein Break zum 2:1 und setzte sich nach 2:35 Stunden beim ersten Matchball mit einer krachenden Vorhand durch.