Alexander Zverev winkte nach einer reifen Vorstellung strahlend in seine Box und unterstrich dann seine großen Ambitionen. (NEWS: Alles zum Tennis)

"Es ist das große Ziel meiner Tenniskarriere, einen Grand Slam zu gewinnen und die Spitze der Weltrangliste zu erreichen", sagte die deutsche Nummer eins im kurzen Gespräch auf dem Court Philippe-Chatrier direkt nach seinem vierten Achtelfinaleinzug, bei dem er sogar noch Kraft gespart hatte. (Kalender der ATP-Saison 2021)

Der Weltranglistensechste gewann sein Drittrundenduell gegen den ungesetzten Serben Laslo Djere nach einer abgeklärten Leistung mit 6:2, 7:5, 6:2.

"Ich wusste, dass ich deutlich besser spielen musste als bisher. Und das habe ich getan", sagte er anschließend zufrieden. Drei weitere deutsche Profis können am Samstag nachziehen.

French Open: Zverev im Achtelfinale

Der 24 Jahre alte Hamburger Zverev, der 2018 und 2019 das Viertelfinale erreichte, hat bei den French Open in diesem Jahr Großes vor und verfügt über eine günstige Auslosung. Erst im Finale könnte er auf die absoluten Topstars Rafael Nadal (Spanien) oder Novak Djokovic (Serbien) treffen.

Zverevs nächster Gegner ist allerdings der Japaner Kei Nishikori, den er in diesem Jahr schon in Rom und auf dem Weg zum Turniersieg beim Masters in Madrid geschlagen hat, dennoch ein anderes Kaliber ist als der jüngste Widersacher.

Auch Djere hatte Zverev schon bei seinem Turniersieg im März in Acapulco ausgeschaltet - damals allerdings auf einem Hartplatz. (die ATP-Weltrangliste)

Doch auch auf dem Sand von Paris war er sofort der dominierende Spieler und behielt auch nach schwächerem Start im zweiten Satz die Nerven und wehrte drei Satzbälle gegen sich ab. Danach machte er entschlossen nach 2:08 Stunden den Sieg perfekt.

Zverev will um drei Olympia-Medaillen spielen

Deutsches Trio um Koepfer gefordert

Am Samstag haben drei weitere deutsche Herren die Chance auf den Einzug in die Runde der letzten 16. Dominik Koepfer (Furtwangen) bekommt es mit Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer (Schweiz/Nr. 8) zu tun.

Jan-Lennard Struff (Warstein) trifft auf den 18 Jahre alten Aufsteiger Carlos Alcaraz (Spanien) und Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) fordert den Sandplatzspezialisten Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 10).