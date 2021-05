Frankfurt am Main (SID) - Sandplatz-König Rafael Nadal ist bei den Wettanbietern auch in diesem Jahr der klare Favorit bei den am Sonntag beginnenden French Open. Gewinnt der spanische Tennisstar in Roland Garros seinen 14. Titel und schwingt sich mit seinem 21. Grand-Slam-Triumph zum alleinigen Rekordhalter auf, zahlt bwin das 1,83-Fache des Einsatzes zurück. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Quote 5,00) und Stefanos Tsitsipas (5,50) folgen mit deutlichem Abstand.

Zum Kreis derjenigen, die Nadal vom Thron stoßen könnten, zählt auch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev. Der erste Major-Titel des Hamburgers in Paris ist mit einer Quote von 11,00 notiert. Damit werden Zverev die gleichen Chancen ausgerechnet wie dem österreichischen US-Open-Sieger Dominic Thiem, der bei den French Open schon zweimal im Finale stand. Der Schweizer Superstar Roger Federer (51,00) zählt bei seinem Grand-Slam-Comeback hingegen nicht zum Favoritenkreis.

Bei den Frauen halten die Buchmacher einen Titelgewinn von Angelique Kerber für höchst unwahrscheinlich. Komplettiert die Kielerin in Paris ihren Karriere-Grand-Slam, gibt es das 251,00-Fache des Einsatzes zurück. Topfavoritinnen sind die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek (3,75) und Ashleigh Barty (6,50) aus Australien.