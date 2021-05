Die Polin Iga Swiatek ist erfolgreich in ihre Titelverteidigung in Paris gestartet. An ihrem 20. Geburtstag schlug Swiatek die Slowenin Kaja Juvan mit 6:0, 7:5 und unterstrich ihre Ambitionen. Im vergangenen Jahr war sie völlig überraschend zur jüngsten French-Open-Siegerin seit Monica Seles 1992 avanciert.

Zuletzt hatte die an Position acht gesetzte Swiatek im Finale von Rom die Tschechin Karolina Pliskova mit 6:0, 6:0 besiegt. Sie zählt neben der Weltranglistenersten Ashleigh Barty (Australien) und Aryna Sabalenka (Belarus) zum engeren Kreis der Titelanwärterinnen.