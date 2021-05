Mit den French Open (ausgewählte Top-Partien täglich im SPORT1-LIVETICKER) steht der zweite Grand Slam des Jahres an! (Alles zum Tennis)

Bei den Herren ist natürlich wieder einmal der Spanier Rafael Nadal der Topfavorit. Der Sandplatz-König jagt seinen 14. Titel in Paris und könnte sich mit seinem 21. Triumph insgesamt auch zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion krönen.

Das will vor allem der Weltranglistenerste Novak Djokovic verhindern, der in der gleichen Hälfte wie Nadal gelandet ist. Auch Roger Federer befindet sich auf dieser Seite des Tableaus. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass ein jüngerer Spieler wie Stefanos Tsitsipas (Griechenland), die deutsche Nummer eins Alexander Zverev oder US-Open-Champion Dominic Thiem (Österreich) das Finale erreicht. (ATP-Weltrangliste)

Zverev und Kerber am Sonntag bereits im Einsatz

Bei den Damen traut man wie so oft vielen Namen den Titel zu. Der australischen Weltranglistenersten Ashleigh Barty und Titelverteidigerin Iga Swiatek werden aber die größten Chancen eingerechnet. Auch Aryna Sabalenka (Belarus) gehört nach guten Leistungen zuletzt zu den Mitfavoritinnen. (WTA-Weltrangliste)

Hartplatz-Dominatorin Naomi Osaka (Japan), die mit einem Medien-Boykott bei den French Open für Aufmerksamkeit sorgt, tat sich auf Sand daher bisher schwer. Für die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (USA) und die deutsche Nummer eins Angelique Kerber (Kiel) ist Sand ebenfalls nicht der Lieblingsbelag - sie könnten in Runde 3 aufeinandertreffen.

Die French-Open-Partien der Topspieler und deutschen Profis:

Sonntag 29. Mai (1. Runde)

Court Philippe Chatrier - ab 11 Uhr:

1. Partie: Patricia Maria Țig (Rumänien) - Naomi Osaka (Japen)

2. Partie: Pablo Andujar (Spanien) - Dominic Thiem - im SPORT1-LIVETICKER

3. Partie: Victoria Asarenka (Belarus) - Svetlana Kuznetsova (Russland)

4. Partie: Stefanos Tsitsipas (Griechenland) - Jeremy Chardy (Frankreich) - im SPORT1-LIVETICKER

Court Suzanne Lenglen - ab 11 Uhr:

4. Partie: Alexander Zverev (Deutschland) - Oscar Otte (Deutschland) - im SPORT1-LIVETICKER

Court 8 - ab 11 Uhr:

2. Partie: Yannick Hanfmann (Deutschland) - Henri Laaksonen (Schweiz)

Court 14 - ab 11 Uhr:

1. Partie: Angelique Kerber (Deutschland) - Anhelina Kalinina (Ukraine) - im SPORT1-LIVETICKER

Welche deutschen Profis sind noch am Start?

Nur zwei weitere Frauen neben Kerber stehen im Hauptfeld, Andrea Petkovic und Vorjahres-Viertelfinalistin Laura Siegemund.

Bei den Männern fällt das Aufgebot neben Zverev üppiger aus. Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff erwischte mit Andrey Rublev aber eine ungünstige Auftaktaufgabe. Zudem sind noch Routinier Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann sowie die beiden Qualifikanten Maximilian Marterer und Oscar Otte dabei.

Was ist neu bei den French Open?

Die Einführung der Nightsessions ist eine wesentliche Neuerung der 120. French Open, die vom Sonntag bis 13. Juni ausgetragen werden. Von Montag an werden zehn Matches auf dem Court Philippe Chatrier um 21 Uhr beginnen. Aufgrund der geltenden Ausgangssperre in Frankreich (bis 8. Juni, ab 21 Uhr) darf erst die letzte Nightsession am 9. Juni vor 5000 Zuschauern gespielt werden (20 Uhr).

Sind Zuschauer bei dem Grand Slam in Paris erlaubt?

Aufgrund der sinkenden Coronazahlen planen die Veranstalter mit täglich 5388 Besuchern an den ersten neun Tagen. Ab dem 9. Juni sollen dann sogar bis zu 13.146 Zuschauer pro Tag Einlass erhalten.

Wo können Sie die French Open verfolgen?

Eurosport zeigt im Free-TV 130 Stunden Live-Tennis aus Paris, Boris Becker und Barbara Rittner analysieren das Geschehen aus dem Studio in München. Streamingoptionen komplettieren das Angebot. Auch ServusTV hat sich erstmals Live-Rechte gesichert und zeigt ausgewählte Top-Matches sowie die Finalpartien.

TV: Eurosport, ServusTV

Stream: Eurosport Player, DAZN, Joyn PLUS+, Amazon Prime

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

---

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)