Alexander Zverev gilt in seinem Drittrundenspiel bei den Australian Open in Melbourne gegen den Franzosen Adrian Mannarino als klarer Wettfavorit. Sollte der Hamburger in der Nacht zum Freitag ins Achtelfinale einziehen, zahlt der Sportwettenanbieter bwin gerade einmal das 1,18-fache des Einsatzes zurück. Gewinnt Mannarino, gibt es das 4,75-fache.

Als Turnierfavorit gilt Zverev mit Quote 21,00 nicht. Favorit auf seinen neunten Titel in Melbourne ist der Serbe Novak Djokovic (2,20) vor dem Russen Daniil Medwedew (4,50), dem Österreicher Dominic Thiem (7,00) und Altmeister Rafael Nadal aus Spanien (8,00).