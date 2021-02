Novak Djokovic bleibt bei den Australian Open unantastbar und hat mit dem neunten Titelgewinn seinen beeindruckenden Rekord ausgebaut. Der Weltranglistenerste aus Serbien erteilte dem Russen Daniil Medwedew am Sonntag mit 7:5, 6:2, 6:2 eine Lehrstunde und blieb auch in seinem neunten Finale in Melbourne unbesiegt.

Mit seinem 18. Grand-Slam-Titel, der ihm ein Preisgeld von knapp 1,8 Millionen Euro einbrachte, verkürzte der Serbe in der Bestenliste den Abstand zu den Führenden Roger Federer und Rafael Nadal. Die Superstars aus der Schweiz und aus Spanien haben jeweils 20 Major-Titel gewonnen.

Medwedew musste hingegen nach 20 Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken und verpasste auch in seinem zweiten Grand-Slam-Finale den ersten Titel. 2019 hatte er das Endspiel der US Open gegen Nadal verloren.