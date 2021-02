Für Laura Siegemund sind die Australian Open beendet.

Die 32 Jahre alte Tennisspielerin aus Metzingen ist mit ihrer russischen Doppelpartnerin Vera Zvonareva im Achtelfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres ausgeschieden.

Das Duo, das im vergangenen September überraschend die US Open in New York gewonnen hatte, unterlag am Sonntag in Melbourne dem an Nummer zwei gesetzten Doppel Elise Mertens/Aryna Sabalenka (Belgien/Belarus) 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

Im Einzel und im Mixed an der Seite von Kevin Krawietz (Coburg) war Siegemund jeweils in der ersten Runde ausgeschieden.