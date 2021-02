Alexander Zverev steht nach einer beeindruckenden Leistung im Viertelfinale der Australian Open.

Der an Nummer sechs gesetzte deutsche Topspieler setzte sich im Achtelfinale nach 2:21 Stunden gegen den an 23 notierten unbequemen Serben Dusan Lajovic mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 durch. Dabei bewies er gerade in den entscheidenden Phasen gegen den Vorjahres-Halbfinalisten kühlen Kopf und Entschlossenheit.

In der Runde der letzten Acht trifft der 23-Jährige nun auf den Sieger der Begegnung zwischen Novak Djokovic und Milos Raonic. Für Zverev ist es sein insgesamt fünftes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Er zog damit in der deutschen Bestenliste mit Nicolas Kiefer gleich.

Nur drei Deutsche standen in ihren Karrieren noch häufiger in der Runde der letzten Acht: Boris Becker (23), Michael Stich (10) und Tommy Haas (8).

Djokovic kämpft mit Bauchmuskelproblemen

Der Weltranglistenerste Djokovic geht angeschlagen in die Partie mit dem Kanadier. Er klagte zuletzt über Bauchmuskelprobleme.

"Egal, gegen wen ich komme, es wird schwierig", sagte Zverev, der sich das Match bei der Massage anschauen wollte, bei Eurosport und zog ein kurzes Fazit seines Duells: "Heute war es viel kälter, die Bedingungen waren gut für Dusan und ein bisschen gegen mich. Deswegen bin ich froh, dass ich in drei Sätzen weiter bin."