Laura Siegemund hat das deutsche Damen-Duell in der zweiten Runde der French Open für sich entschieden.

Die 32-Jährige feierte am Donnerstag einen 1:6, 6:1, 6:3-Sieg gegen Julia Görges und zog als einzige von sechs deutschen Starterinnen in die dritte Runde von Paris ein. In der dritten Runde geht es für Siegemund gegen Petra Martic (Kroatien/Nr. 13) oder Veronika Kudermetowa (Russland).

Görges setzte Siegemund, die zuletzt im Doppel die US Open gewonnen hatte, im ersten Satz früh unter Druck. Mit neun Winnern brachte sie den Durchgang auf ihre Seite, Siegemund machte zu viele einfache Fehler.

Doch im zweiten Satz drehte sich das Match, Görges verlor zunehmend den Faden. Auch im entscheidenden Durchgang bewies Siegemund die stärkeren Nerven.