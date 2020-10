Die 19 Jahre alte Polin Iga Swiatek hat den Höhenflug der Argentinierin Nadia Podoroska gestoppt und erstmals das Finale der French Open erreicht.

Swiatek schlug die vier Jahre ältere Qualifikantin in einem einseitigen Halbfinale mit 6:2, 6:1 und ist damit weiterhin ohne Satzverlust im Turnierverlauf. Ihre Gegnerin wird im zweiten Semifinale zwischen Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 7) und Sofia Kenin (USA/Nr. 4) ermittelt.

"Ich hätte vor dem Turnier nie gedacht, dass ich es bis ins Finale schaffe", sagte Swiatek. An das größte Match ihrer Karriere am Samstag mochte sie noch nicht denken: "Ich will jetzt erstmal den Halbfinalerfolg genießen."

Podoroska schreibt Geschichte

Podoroska, Nummer 131 der Welt, hatte schon mit ihrem Halbfinaleinzug Geschichte geschrieben. Nie zuvor stand eine Qualifikantin seit Einführung des Profitennis 1968 bei dem Major-Turnier in Paris unter den besten Vier gestanden. Doch gegen Swiatek, die unter anderem die topgesetzte Simona Halep aus dem Turnier genommen hatte, war sie chancenlos.

Swiatek, die auch im Doppel-Halbfinale steht, dominierte im ersten Satz in allen Bereichen. Sie verzeichnete mehr Winner und machte weniger unerzwungene Fehler. An ihrem Sieg ließ Swiatek auch im zweiten Durchgang keinen Zweifel und schaffte als zweite Polin nach Jadwiga Jedrzejowska 1939 den Einzug ins Finale von Roland Garros.