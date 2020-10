Am sechsten Spieltag bei den French Open in Paris ist Alexander Zverev wieder gefordert.

Der beste deutsche Tennisspieler kämpft um den Einzug in das Achtelfinale. In seiner Sechzehntelfinal-Partie bekommt es der 23-Jährige mit dem Italiener Marco Cecchinato zu tun. (Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020)

Anzeige

Zverev muss dabei nicht nur versuchen das Spiel zu gewinnen, sondern im besten Fall auch noch Kräfte zu sparen. In der Begegnung zuvor gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert hatte der Deutsche fünf Sätze gebraucht, ehe er sich über das Weiterkommen freuen durfte.

Siegemund im Doppel gefordert

Doch der US-Open-Finalist ist nicht der einzige deutsche Profi, der am Freitag gefordert ist. Auch Laura Siegemund ist nach ihrem Sieg gegen Julia Görges wieder am Start. Im Doppel mit Wera Swonarewa, mit der Siegemund bereits die US Open gewann, kämpft sie gegen Iga Swiatek und Nicole Melichar um das Weiterkommen.

Neben Zverev sind am Freitag zudem noch diverse weitere Topspieler gefordert. So eröffnet US-Open-Sieger Dominic Thiem gegen Ruud Casper den Spieltag. Auch der Schweizer Stan Wawrinka greift zum Schläger. Er bekommt es mit Hugo Gaston zu tun.

Bouchard kämpft um nächste Runde

Zudem betritt French-Open-Rekordsieger Rafael Nadal den Court Philippe-Chatrier. Auf ihn wartet Stefano Travaglia.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Und auch bei den Damen steigen spannende Partien. So kämpft die widererstarkte Eugenie Bouchard gegen Iga Swiatek um den Einzug in die nächste Runde und auch Elise Mertens und Simona Halep sind gefordert.

SPORT1 zeigt die Partien der Deutschen und weitere ausgewählte internationale Duelle im Überblick:

Court Philippe-Chatrier (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Ruud Casper - Dominic Thiem (im LIVETICKER)

2. Match Simona Halep - Amanda Anisimova

3. Match: Carolina Garcia - Elise Mertens

4. Match: Stefano Travaglia - Rafael Nadal (im LIVETICKER)

Court Suzanne-Lenglen (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Elina Svitolina - Jekaterina Alexandrowa

2. Match: Stan Wawrinka - Hugo Gaston (im LIVETICKER)

3. Match: Alexander Zverev - Marco Cecchinato (im LIVETICKER)

Court Simonne-Mathieu (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Eugenie Bouchard - Iga Swiatek

Court 7 (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Michael Venus/John Peers - Tim Pütz/Frederik Nielsen

Court 10 (Spielbeginn 11 Uhr)

3. Match: Wera Swonarewa/Laura Siegemund - Iga Swiatek/Nicole Melichar

So können Sie die French Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player, DAZN

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App