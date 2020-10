Tag fünf bei den French Open wartet mit gleich zwei deutschen Duellen auf.

Außerdem gibt sich bei den Männern Superstar Novak Djokovic die Ehre. Gegen den Litauer Ricardas Berankis will die Nummer eins der Welt auf dem Court Philippe-Chatrier in die dritte Runde einziehen (Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020) - so, wie es Topfavorit Rafael Nadal bereits am Mittwoch eindrucksvoll tat.

Djokovic und Struff gefordert

Bevor der "Djoker" jedoch gegen 13.30 Uhr aufschlägt, misst sich im ersten von zwei deutschen Duellen Jan-Lennard Struff mit Daniel Altmaier. Der an Nummer 30 gesetzte Struff geht als Favorit in das Duell mit seinem Landsmann, das auf Court 13 ausgetragen wird.

Das zweite deutsch-deutsche Kräftemessen steigt um 14.15. Bei den Damen stehen sich Laura Siegemund und Julia Görges gegenüber. Auch dieses Spiel wird auf Court 13 steigen, die deutsche Nummer eins Angelique Kerber war bereits zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers von Paris gescheitert.

Mehrere deutsche Doppel im Einsatz

Auch im Doppel sind gleich mehrere Deutsche im Einsatz. Kevin Krawietz und Andreas Mies bekommen es in ihrem Zweitrunden-Match mit den Argentiniern Federico Coria und Diego Schwartzman zu tun.

Bei den Frauen ist Andrea Petkovic an der Seite der Belgierin Yanina Wickmayer gegen Cornelia Lister und Shelby Rogers im Einsatz. Anna-Lena Friedsam spielt an der Seite von Katarina Srebotnik gegen das US-Duo Jenniver Brady und Caroline Dolehide.

SPORT1 zeigt die Partien der Deutschen und weitere ausgewählte internationale Duelle im Überblick:

Court Philippe-Chartier (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Ostapenko - Ka. Pliskova

2. Match: Bogdan - Kenin

3. Match: Djokovic - Berankis - im LIVETICKER

4. Match: Cuevas - Tsitsipas

Court Suzanne-Lenglen (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Shapovalov - Carballes Baena

2. Match: Kr. Pliskova - Muguruza

3. Match: Harris - Berrettini

4. Match: Rybakina - Ferro

Court Simonne-Mathieu (Spielbeginn 11 Uhr)

1. Match: Kvitova - Paolini

2. Match: Martin - Dimitrov

4. Match: Davidovich Fokina - Rublev

Court 4 (Spielbeginn 11 Uhr)

2. Match: Krawietz/Mies - Coria/Schwartzman

4. Match: Petkovic/Wickmayer - Lister/Rogers

Court 13 (Spielbeginn 11 Uhr)

2. Match: Struff - Altmeister - im LIVETICKER

3. Match: Siegemund - Görges - im LIVETICKER

