Titelverteidigung im "magischen Paris"!

Kevin Krawietz und Andreas Mies haben erneut den Doppel-Wettbewerb bei den French Open gewonnen.

16 Monate nach dem historischen Coup in Roland Garros triumphierte das Duo aus Coburg und Köln am Samstag erneut, im Endspiel verteidigten die "KraMies" erfolgreich ihren Titel gegen die US-Open-Sieger Mate Pavic/Bruno Soares (Kroatien/Brasilien) mit einem 6:3, 7:5.

Bei der Siegerehrung wurde deutlich, dass sie es selbst kaum glauben konnte. "Wenn jemand uns vergangenes Jahr gesagt hätte, dass wir zurückkehren und den Titel verteidigen würden, hätten wir ihn gefragt: Wie viele Bier hattest du?“, sagte Mies bei der Siegerehrung.

Krawietz und Mies bestätigen historischen Coup

Krawietz und Mies haben damit als erstes Doppel-Team seit 2012 erfolgreich den Titel verteidigt. Insgesamt sind sie erst das vierte Herren-Doppel in der Geschichte des Profitennis seit 1968, das seinen Titel bei den French Open erfolgreich verteidigen konnte.

Für ihren zweiten Erfolg kassieren Krawietz/Mies knapp 320.000 Euro.

Im Vorjahr war Krawietz und Mies in Roland Garros ein historischer Coup gelungen. Als erstes deutsches Doppel seit 82 Jahren hatten sie in Paris triumphiert.

"Dieser Ort ist magisch. Es ist schwierig, das zu fassen", sagte ein sichtlich gerührter Mies nach der Wiederholung des Sensationstriumphs: "Das ist unglaublich, das ist irreal. Ich weiß nicht, wie lange es diesmal dauert, das zu realisieren." Und Krawietz kündigte an: "Wir geben heute Abend Gas, so gut es geht, und dann schauen wir weiter."

Mies warnt im Vorfeld: "Das heißeste Doppel auf der Tour"

Nur einmal zuvor hatten die beiden gegen Pavic/Soares gespielt und 2019 in Cincinnati den Kürzeren gezogen. "Sie sind momentan das heißeste Doppel auf der Tour", hatte Mies im Vorfeld gewarnt - schließlich hatten die Gegner erst im September bei den US Open in New York triumphiert.

An Pavic hatten die Deutschen aber gute Erinnerungen: An der Seite des Österreichers Oliver Marach war der Kroate im Vorjahr auf dem Weg zum Titelgewinn in der dritten Runde kein Stolperstein.

Schon den Einzug ins Endspiel hatte Boris Becker euphorisch gewürdigt. Einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen sei "schwer genug, ihn zu verteidigen eigentlich unmöglich", sagte der sechsmalige Major-Champion bei Eurosport: "Alleine die Chance zu haben, den Titel zu verteidigen, ist unglaublich stark."

Krawietz mit starken Returns

Nachdem sich die 19-jährige Polin Iga Swiatek mit ihrem Finalsieg gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin den Titel im Damen-Einzel geholt hatte, durften Krawietz und Mies am späten Nachmittag auf dem Court Philippe Chatrier ran.

Wie schon im Halbfinale retournierte der 28 Jahre alte Krawietz bärenstark, der zwei Jahre ältere Mies vollierte am Netz wieselflink - das frühe Break zum 3:1 war die Folge.

Noch im Achtelfinale hatten Krawietz und Mies gegen die Franzosen Benjamin Bonzi/Antoine Hoang drei Matchbälle abwehren müssen, danach zeigten sie von Match zu Match enorm souveräne Leistungen.

Deutsches Duo beginnt bärenstark

"Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, sind wir sehr schwer zu bespielen und extrem schwer zu schlagen", hatte Mies gesagt, und das bewies er mit Krawietz auch am Samstag, nach einer halben Stunde ging Satz eins an die Titelverteidiger.

Lautstark angefeuert von einer Handvoll Familienmitgliedern und Freunden in der Box meisterten Krawietz und Mies dann auch die erste brenzlige Situation des Matches, wehrten bei 1:2 im zweiten Satz drei Breakbälle ab.

Die Deutschen lauerten fortan auf ihre Chance, die sich dann bei 5:5 ergab - und Krawietz mit einem fantastischen Return zum Break und zur Vorentscheidung nutzte. Bei eigenem Aufschlag saß dann der zweite Matchball.

"Meine Familie grillt und trinkt ein paar Bier. An meine Freundin Judy: Ich liebe dich. Genießt die Parte heute, Leute", bedankte sich Krawietz bei seinen zu Hause gebliebenen Anhängern.

