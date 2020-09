Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund vertritt die deutschen Farben im Damendoppel-Finale der US Open in New York.

Die 32-Jährige aus Metzingen zog an der Seite der Russin Wera Swonarewa beim ersten gemeinsamen Turnier erstmals in ihrer Karriere ins Endspiel eines Grand-Slam-Turniers ein. Das Duo schlug die ebenfalls ungesetzten Anna Blinkowa/Weronika Kudermetowa (Russland) 5:7, 6:3, 7:5.

Finalgegner noch offen

Die Finalgegnerinnen ermitteln Asia Muhammad/Taylor Townsend (USA) und die an Nummer drei gesetzten Nicole Melichar/Yifan Xu (USA/China).

Siegemund hatte von Beginn an Probleme mit ihrem ersten Aufschlag und kassierte im ersten Satz das Rebreak zum 4:4 und das Break zum Satzverlist. Im dritten Satz kamen Siegemund und Swonarewa dann über den Kampf zum Erfolg, selbst nach einem Break steckten sie nicht auf und buchten schließlich das heißersehnte Finalticket.

Im Dameneinzel steht Kerber-Bezwingerin Jennifer Brady (USA) als erste Halbfinalistin fest. Die 25-Jährige, die von dem früheren deutschen Tourspieler Michael Geserer trainiert wird, gewann gegen Julija Putinzewa (Kasachstan) mit 6:3, 6:2.

In der Runde der letzten Vier trifft Brady auf die an Nummer vier gesetzte Naomi Osaka (Japan), US-Open-Siegerin von 2018, oder Shelby Rogers (USA).