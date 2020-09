Skandal in New York! Novak Djokovic ist nach einem unbedachten Moment von den US Open disqualifiziert worden.

Im Achtelfinale gegen Pablo Carreno-Busta schlug der Führende der Weltrangliste im ersten Satz beim Stand von 5:6 entnervt einen Ball nach hinten weg und traf dabei eine Linienrichterin am Hals. Weil sie offenbar empfindlich am Kehlkopf erwischt wurde, ging sie zu Boden.

Die Frau rang anschließend nach Luft, Djokovic war sichtlich erschrocken und eilte sofort zur Hilfe und entschuldigte sich.

In der Folge gab es auf dem Feld Diskussionen mit dem Schiedsrichter, doch die Entscheidung des Spiel-Supervisors war unumstößlich und den Regeln entsprechend. Djokovic wurde disqualifiziert und musste seine Sachen packen. Der Sieger der Partie heißt Carreno-Busta.

Becker hält Djokovic-Aus für richtig

Für den ehemaligen Weltklasse-Spieler Boris Becker "die richtige Entscheidung". Der heutige TV-Experte sagte bei Eurosport: "Die Linienrichterin hat wirklich Probleme beim Atmen gehabt. Ich dachte zuerst sie hat die Zunge verschluckt."

Der folgenschwere Schlag sei aber mit Sicherheit keine Absicht gewesen: "Es gibt vielleicht keinen Menschen, der Novak so gut kennt, wie ich. Ich habe ihn drei Jahre trainiert und wir sind Familienmitglieder. Ich bin emotional. Er hat es aber falsch gemacht und ist zurecht ausgeschlossen." Becker zog auch den Vergleich zu Denis Shapovalov, der 2017 versehentlich einen Schiedsrichter abgeschossen hatte und damals vom Davis Cup ausgeschlossen worden war.

Der "Djoker" war als klarer Favorit in das Turnier gestartet, er hat in diesem Jahr noch nicht ein Match verloren. Während er sportlich überzeugen konnte, sorgte er abseits des Platzes in 2020 mehrfach für negative Schlagzeilen. Bei einem von ihm organisierten Turnier vor Zuschauern infizierten sich mehrere Spieler mit dem Coronavirus. Außerdem gründete er eine neue Spielergewerkschaft, die bei einigen namenhaften Konkurrenten auf Ablehnung stieß.