Bei den US Open steht am Sonntag der siebte Turniertag an.

Mit Alexander Zverev und Novak Djokovic sind bei den Herren zwei absolute Top-Stars im Einsatz.

US Open heute mit Zverev, Djokovic und Kerber

Zverev duelliert sich im Achtelfinale mit Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien (frühestens 18.30 Uhr im LIVETICKER), Djokovic trifft auf dessen Landsmann Spanier Pablo Carreno Busta.

Auch bei den Damen sind Mit-Favoritinnen an der Reihe. Naomi Osaka (Japan) tritt gegen Anett Kontaveit aus Estland an, Petra Kvitova (Tschechien) gegen Shelby Rogers (USA).

Aus deutscher Sicht ist das Aufeinandertreffen von Angelique Kerber und Jennifer Brady (USA) hochinteressant (ab 17 Uhr Uhr im LIVETICKER). Kerber mausert sich langsam zur Geheimfavoritin.

Die Spiele der Top-Stars am Sonntag im Überblick:

Männer:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 18 Uhr):

2. Match Novak Djokovic - Pablo Carreno Busta

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn 17 Uhr):

2. Match Alexander Zverev - Alejandro Davidovich Fokina

Frauen:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn 1 Uhr):

2. Match: Naomi Osaka - Anett Kontaveit

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn 17 Uhr):

1. Match: Angelique Kerber - Jennifer Brady

3. Match: Petra Kvitova - Shelby Rogers

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de