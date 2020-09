Am Samstag findet der sechste Spieltag der US Open statt und es stehen einige Hochkaräter auf dem Plan.

US Open 2020: Thiem und Medvedev spielen am Samstag

Die Nummer 2 und 3 der Welt ihre Drittrundenmatches. Der russische Vorjahresfinalist Daniil Medvedev (3.) tritt am Abend gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf (ab 18 Uhr im LIVETICKER) an und der Österreicher Dominic Thiem (2.) erwartet in der Nacht den Kroaten Marin Cilic. (Spielplan und Ergebnisse der US Open)

Und auch in den anderen Partien treten weitere Top-Ten Spieler an. Der Italiener Matteo Berrettini (6.) spielt gegen den Norweger Casper Ruud. Der Spanier Roberto Bautista Agut (8.) möchte sich gegen den Kanadier Vasek Pospisil durchsetzen und der zweite Russe an diesem Tag, Andrei Rubljow (10.), trifft auf den Italiener Salvatore Caruso.

Außerdem ist noch das Match zwischen Karen Charschanow und der Australierin Alex de Minaur angesetzt.

Bei den Frauen tritt Serena Williams gegen Sloane Stephens an (ab 20 Uhr im LIVETICKER), Sofia Kenin bekommt es mit Ons Jabeur zu tun.

Die Spiele der Top-Stars am Samstag im Überblick:

Männer:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 18 Uhr MESZ):

1. Match: Daniil Madvedev - Jeffery John Wolf

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 1 Uhr MESZ):

1. Match: Marin Cilic - Dominic Thiem

Frauen:

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn 17 Uhr MESZ):

5. Match: Ons Jabeur - Sofia Kenin

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 18 Uhr MESZ):

2. Match Sloane Stephens - Serena Williams

