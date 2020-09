Es war der wohl härteste Moment in der Karriere von Alexander Zverev.

Nachdem er das Finale der US Open gegen den Österreicher Dominic Thiem in fünf Sätzen mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8) verloren hatte, musste der Deutsche im Arthur Ashe Stadium an das Mikrofon treten und die traditionelle Rede des Zweitplatzierten halten.

Worte, die dem 23-Jährigen unendlich schwer fielen. Immer wieder wurde der Hamburger von seinen Emotionen übermannt und konnte nur noch mit Mühe weitersprechen.

Alexander Zverev sorgte mit seiner Rede für Gänsehaut © Getty Images

Zverev brach in Tränen aus

"Es war ein harter Kampf. Ich wünschte, du hättest ein paar Fehler mehr gemacht, damit ich diese Trophäe in die Höhe strecken kann", sagte Zverev in Richtung seines Gegners, kurz darauf brach er in Tränen aus. "Ich bin sicher, dass meine Eltern daheim stolz auf mich sind, auch wenn ich verloren habe. Eines Tages werde ich die Trophäe mitbringen."

Sein Kontrahent sorgte mit seinen Worten dann ebenfalls für Gänsehaut. "Eines Tages wirst du die Trophäe mit nach Hause bringen", versuchte er den am Boden zerstörten Zverev zu trösten. "Ich würde mir wünschen, dass es heute zwei Sieger geben könnte."

Dabei hatte es lange nicht danach ausgesehen, als ob der Deutsche an diesem Abend als Verlierer vom Platz gehen würde. Anders als im Halbfinale, als Zverev die ersten beiden Sätze völlig verschlief, war er im Finale von Anfang an hellwach. Der Aufschlag funktionierte und er dominierte die Ballwechsel gegen den passiven Österreicher, der nervös wirkte. Folgerichtig schnappte Zverev sich ein frühes Break zum 2:1. Der Deutsche kontrollierte das Match nach Belieben, nach genau einer halben Stunde nutzte er seinen ersten Satzball.

Zverev mit starkem Beginn

Und es sollte so weitergehen. Mit der aggressiven Spielführung des Deutschen kam Thiem kaum zurecht. Erneut gelang Zverev ein frühes Break. Egal, was der Österreicher auch versuchte, Zverev hatte stets eine Antwort parat. Schnell stand es 5:1 - und dann wackelte auf einmal Zverev. Drei Satzbälle vergab er bei eigenem Service, einen weiteren im folgenden Spiel.

Trotzdem brachte der Deutsche Satz zwei ins Ziel.

Doch in Thiem wurde der Kampfgeist entfacht. Der Österreicher war endlich im Spiel angekommen und sammelte mehr und mehr Selbstvertrauen. Er gab zwar erneut seinen Aufschlag zum 1:2 ab, im Vergleich zu den beiden Sätzen zuvor gelang ihm aber sofort das Rebreak. Der 27-Jährige setzte im Anschluss alles auf eine Karte und wurde belohnt. Nach einem weiteren Break erzwang er Satz vier.

Thiem kämpfte sich zurück

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich in Flushing Meadows wahrlich kein hochklassiges Match ereignet, aber eines, das an Fahrt aufnahm. Zverev wurde immer passiver, sein Gegenüber dafür druckvoller. Nach einem zunächst engen Satz ebnete ein Break Thiem den Weg in den entscheidenden fünften Satz.

Dieser dauerte nur zwei Minuten, dann lag Zverev schon mit Break zurück, doch Thiem gab den Vorteil mit einem Doppelfehler sofort wieder ab. Trotz des immensen Drucks zeigten die Kontrahenten hochklassiges Tennis, und Zverev holte sich sogar das Break zum 5:3.

"Die nächsten vier Punkte sind die schwierigsten seines Lebens", sagte Boris Becker bei Eurosport, und er behielt Recht. Zverev vergab seinen Aufschlag zum Matchgewinn und kassierte im Anschluss sogar ein weiteres Break. Beim Stand von 6:5 servierte nun der Österreicher zum Matchgewinn, doch Zverev fightete und erzwang den Tiebreak.

Entscheidung im Tiebreak

Dort war die Partie dann an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Thiem, der aufgrund von Krämpfen teilweise humpelte, hatte dennoch das bessere Ende für sich. Zverev gelang es zwar noch, zwei Matchbälle abzuwehren, den dritten konnte der Österreicher aber verwandeln.

Für den 27-Jährigen war es der erste Grand-Slam-Triumph seiner Karriere. Der Weltranglistendritte, der nach der Disqualifikation von Novak Djokovic als Topfavorit gegolten hatte, krönte sich nach drei verlorenen Finals zum ersten Champion, der in den 90er Jahren geboren wurde. Zugleich durchbrach er die vier Jahre andauernde Erfolgsserie von Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal.

Auch dass er nach einem 0:2-Satzrückstand noch gewinnen konnte, ist historisch. In der Ära des Profitennis seit 1968 gelang diesin einem Finale bislang nur vier Spielern, bei den US Open noch nie.

In Deutschland wartet man dagegen weiter auf einen Grand-Slam-Erfolg bei den Herren. Zuletzt siegte Becker bei den Australian Open 1996.

