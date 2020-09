Am zweiten Tag der US Open greift ein Spieler ein, der seine Karriere schon quasi beendet hatte, sich aber dann doch dagegen entschieden hat. Andy Murray will es in New York noch einmal wissen. (US Open 2020: alle Spiele LIVE im Überblick)

Der Brite, der das Turnier 2012 gewonnen hat, bekommt es in seinem Erstrundenmatch im Arthur Ashe Stadium mit Yoshihito Nishioka zu tun. In Flushing Meadows ist er nicht gesetzt, hat sich nach einigen Verletzungen aber wieder auf Rang 115 der Weltrangliste vorgekämpft.

Anzeige

Bei der Generalprobe, den Western & Southern Open in New York, warf er Frances Tiafoe und Alexander Zverev aus dem Turnier, ehe er an Milos Raonic scheiterte. Bei den Australian Open Anfang des Jahres war Murray nicht am Start. (Spielplan und Ergebnisse der US Open)

Kohlschreiber trifft auf Pospisil

Serena Williams, die bei den US Open ihren 24. Grand-Slam-Titel anpeilt, bestreitet ebenfalls ihr erstes Match. Die Lokalmatadorin trifft auf ihre Landsfrau Kristie Ahn.

Aus deutscher Sicht sind am Dienstag nur zwei Partien interessant. Bei den Damen bekommt es Laura Siegemund mit der Belgierin Elise Mertens zu tun.

Philipp Kohlschreiber steht in seinem Auftaktmatch Vasek Pospisil aus Kanada gegenüber.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Spiele der 1. Runde Top-Stars und Deutschen am Montag im Überblick:

Arthur Ashe Stadium (Spielbeginn: 18 Uhr MESZ):

1. Match: Andy Murray (Großbritannien) - Yoshihito Nishioka (Japan) - LIVETICKER

2. Match: Kristie Ahn (USA) - Serena Williams (USA/Nr. 3)

3. Match (1 Uhr): Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 20) - Venus Williams (USA)

4. Match: Federico Delbonis (Argentinien) - Daniil Medvedev (Russland/Nr. 3)

Louis Armstrong Stadium (Spielbeginn: 17 Uhr MESZ):

1. Match: Nao Hibino (Japan) - Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 10)

2. Match: Jaume Munar (Spanien) - Dominic Thiem (Österreich/Nr. 2) - LIVETICKER

3. Match: Yanina Wickmayer (Belgien) - Sofia Kenin (USA/Nr. 2)

4. Match: Madison Keys (USA/Nr. 7) - Timea Babos (Ungarn)

5. Match: Grigor Dimitrov (Bulgarien/Nr. 14) - Tommy Paul (USA)

Spiele mit deutscher Beteiligung, 1. Runde - Day Session (Spielbeginn 17 Uhr MESZ):

1. Match: Laura Siegemund (Metzingen) - Elise Mertens (Belgien/Nr. 16) - LIVETICKER

2. Match: Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Vasek Pospisil (Kanada) - LIVETICKER

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: Eurosport Player

Ticker: SPORT1.de