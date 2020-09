Das breite Lächeln wollte gar nicht mehr aus dem Gesicht von Angelique Kerber weichen, die Erleichterung war Deutschlands bester Tennisspielerin überdeutlich anzusehen.

"Ich weiß nicht, wie viele Liter ich heute ausgeschwitzt habe, die Bedingungen unter dem geschlossenen Dach waren extrem", sagte Kerber, die mit einem 6:3, 7:6 (8:6) gegen Anna-Lena Friedsam die dritte Runde der US Open erreicht hat. In der trifft sie am Freitag auf Ann Li oder Alison Riske (beide USA). (Spielplan und Ergebnisse der US Open)

Sie sei "sehr zufrieden, sehr froh, dass ich in der dritten Runde stehe", sagte Kerber bei Eurosport: "Das hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht." Barbara Rittner, Head of Women's Tennis im DTB, sprach von einer "Werbung für das deutsche Damentennis, das war richtig, richtig gut". Lobenswert fand Rittner, dass "Angie immer ruhig und cool geblieben ist", aber das wollte Kerber nicht so stehen lassen: "Das sieht, glaube ich, oft nur so aus, innerlich war ich manchmal ganz schön nervös."

Kerber mit schnellem Start

Wenig später saß Anna-Lena Friedsam im Intervieraum 2, schwankend zwischen Enttäuschung über vertane Chancen und Stolz über eines der besten Matches ihrer Karriere. "Es war superhart", sagte sie, "Angie hat mir keinen freien Punkt geschenkt, ich musste mit jeden erkämpfen." Aber: "Ich hatte sie auf der Pfanne, der nächste Schritt muss sein, solche Chancen dann auch zu nutzen."

Vor allem im zweiten Durchgang entwickelte sich ein hochklassiger Schlagabtausch. Kerber punktete in ihrem 50. Grand-Slam-Turnier vor allem mit Routine und Erfahrung. Friedsam, die erstmals überhaupt bei den US Open die erste Runde überstanden hatte, ließ sich in oft aussichtsreicher Position immer wieder zurückdrängen.

Nach elf Minuten hatte Kerber bereits mit 3:0 geführt. Allerdings hatte Friedsam zu diesem Zeitpunkt bereits bemerkenswerte Chancen auf dem Schläger gehabt. Nach ihrem Aufschlagverlust zum 0:2 führte sie im dritten Spiel mit 40:15, konnte aber insgesamt drei Breakbälle nicht nutzen. Das gelang ihr im fünften Spiel, als sie ihre Vorhand geduldig auf Kerbers Rückhand schlug und sich das Break zum 2:3-Anschluss erkämpfte.

Tiebreak in Satz zwei

Ein langgezogenes "Maaaaannnn" von Friedsam verriet wenig später den Unmut der 26-Jährigen. Sie führte bei eigenem Aufschlag mit 40:0, musste aber letztlich das zweite Break zum 2:4 anstatt des 3:3-Ausgleichs quittieren. Nach 35 Minuten verwandelte die deutsche Nummer eins gegen die Nummer sechs ihren ersten Satzball zum 6:3.

Im ersten Spiel des zweiten Satzes führte Friedsam bei eigenem Aufschlag mit 40:0 - und kassierte dann das Break zum 0:1. Sie blieb cool und revanchierte sich dank einiger Kerber-Fehler mit dem sofortigen Rebreak zum 1:1. Über 2:1, 3:2, 4:3, 5:4 und 6:5 behielt Friedsam die Oberhand im zweiten Satz, mit ihrem bekannten "Komm jetzt" ermahnte sich Kerber zu mehr Konzentration.

Beim 6:6 ging es in den Tiebreak, Kerbers Trainer Torben Beltz erhob sich erstmals von seinem Platz, Kerber bereitete sich mit Dehnübungen auf die Entscheidung vor, die sie letztlich nach 1:40 Stunden mit ihrem zweiten Matchball erzwang.