Vorjahresfinalist Daniil Medvedev ist Alexander Zverev ins Halbfinale der US Open gefolgt. (Spielplan und Ergebnisse der US Open 2020)

Der an Position drei gesetzte Russe bezwang seinen Landsmann Andrey Rublev (Nr. 10) mit 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5) und unterstrich seine starke Form: Der 24-Jährige, der im Vorjahr in einem dramatischen Endspiel in fünf Sätzen an Rafael Nadal (Spanien) gescheitert war, ist im Turnier immer noch ohne Satzverlust. Noch nie ist es einem Spieler gelungen, die US Open zu gewinnen, ohne einen Satz abzugeben.

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Tiebreak im ersten Satz als Knackpunkt

Im Halbfinale bekommt es Medvedev entweder mit dem Österreicher Dominic Thiem (Nr. 2) oder Alex de Minaur (Nr. 21) aus Australien zu tun.

Knackpunkt im Viertelfinale gegen Rublev war der Tiebreak im ersten Satz, in dem Medvedev drei Satzbälle abwehrte. Rublev reagierte frustriert, im gesamten Match erspielte er sich keine Breakchance.

Schon am Dienstag hatte der deutsche Spitzenspieler Zverev das Halbfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger spielt am Freitag gegen den Spanier Pablo Carreno Busta um sein erstes Grand-Slam-Finale.