Topfavoritin Simona Halep hat souverän die dritte Runde der French Open erreicht, US-Open-Finalistin Viktoria Azarenka ist hingegen schon gescheitert.

Die Rumänin Halep hatte auf dem Weg zu ihrem angestrebten zweiten Paris-Titel nach 2018 gegen Landsfrau Irina-Camelia Begu keine Mühe und gewann 6:3, 6:4.

Azarenka (Belarus) flog hingegen am Mittwoch in der zweiten Runde gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova überraschend klar mit 2:6, 2:6 aus dem Turnier.

Da die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) auf die French Open verzichtet hatte, ist Halep (WTA-2.) an Position eins gesetzt und die heißeste Anwärterin auf den Titel. In der dritten Runde trifft die Wimbledonsiegerin auf Amanda Anisimova aus den USA.

Azarenka wurde hingegen mit Paris in diesem Jahr dagegen so gar nicht warm. Bei ihrem ersten Match sorgte sie mit ihrem Outfit und einigen deutlichen Sätzen in Richtung der Oberschiedsrichterin für Aufsehen.

"Das ist ein bisschen lächerlich"

Die frühere Weltranglistenerste spielte angesichts der kühlen Temperaturen in der französischen Hauptstadt mit langer Hose und Trainingsjacke.

Während einer Regenpause wehrte sie sich lautstark dagegen, auf dem Platz ausharren zu müssen.

"Das ist ein bisschen lächerlich. Es sind acht Grad", sagte Azarenka , sie wolle nicht "wie eine Ente" warten. Gegen Schmiedlova verzichtet Azarenka nun zumindest auf ihre Trainingsjacke.

Mit Azarenkas Aus und dem verletzungsbedingten Rückzug von Serena Williams ist nun keine der Halbfinalistinnen der US Open mehr in Paris im Rennen.

New-York-Siegerin Naomi Osaka (Japan) war wegen einer Oberschenkelblessur gar nicht erst angereist, Jennifer Brady (USA) scheiterte in der ersten Runde an der erst 17 Jahre alten Dänin Clara Tauson.