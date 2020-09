Fünf Tennisspieler sind von der Qualifikation für die am 27. September beginnenden French Open in Paris ausgeschlossen worden.

Dies gab der französische Tennisverband FFT am Sonntag bekannt, Namen wurden nicht genannt. Zwei Profis wurden positiv auf Corona getestet, drei weitere hatten Kontakt zu einem Trainer, der an COVID-19 erkrankt ist. Alle fünf Spieler werden sich nun in eine siebentägige Quarantäne begeben.

Insgesamt wurden seit vergangenen Donnerstag rund 900 Tests durchgeführt.