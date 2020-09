Ärger um Laura Siegemund - aber die 32-Jährige ist als als erste deutsche Einzelspielerin in die zweite Runde der French Open eingezogen.

Siegemund schlug in ihrem Erstrundenmatch die Französin Kristina Mladenovic mit einer beherzten Leistung 7:5, 6:3. (Spielplan und Ergebnisse der French Open 2020)

Anzeige

Siegemund hatte zu Beginn größere Probleme, kämpfte sich dann nach einem 1:5 mit großem Willen ins Match.

Schiedsrichter-Fehler zugunsten von Siegemund

Knackpunkt und Aufreger der Partie war der Satzball für Mladenovic: Bei 1:5 aus ihrer Sicht Siegemund schlug einen Ball, der bereits zweimal in ihrem Feld aufgesprungen war, noch einmal über das Netz. Mladenovic spielte die Filzkugel zwar noch regelkonform zurück, lief aber ins Netz - Punkt Siegemund.

Die Schiedsrichterin hatte Siegemunds Fehler nicht gesehen, weil die Deutsche sich auch selbst nicht meldete, blieb es beim falschen Punkt gegen Mladenovic.

In den Sozialen Medien wurden schnell Schummel-Vorwürfe laut.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Siegemund dreht gegen Mladenovic nach heiklem Punkt auf

Nachdem sie sich durch den heiklen Punkt noch einmal gerettet hatte, drehte Siegemund auf und fand auch immer häufiger spielerische Lösungen.

Mladenovic war dagegen komplett von der Rolle, vergab weitere Satzbälle und verlor Durchgang eins noch mit 5:7.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Im zweiten Satz hielt Siegemund die Konzentration hoch und machte per Vorhandwinner nach 2:02 Stunden ihren Erfolg perfekt.

Für ihre Gegnerin war es das zweite bittere Aus bei einem Grand-Slam-Turnier in Folge. Bei den US Open in New York hatte Mladenovic vor wenigen Wochen nach 6:1, 5:1-Führung noch verloren und sich zudem über die ihrer Meinung nach teils menschenunwürdigen Einschränkungen beim Turnier in Flushing Meadows beschwert, die ihr psychisch schwer zugesetzt hatten. Ihre Aussagen damals hatten für viel Aufregung gesorgt.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Kerber und Petkovic schon raus

Am verregneten Dienstag blieb auch Julia Görges (Bad Oldesloe) noch die Chance, die Bilanz der Starterinnen des Deutschen Tennis Bundes (DTB) weiter aufzubessern.

Zuvor hatten die deutsche Nummer eins Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Tamara Korpatsch und Anna-Lena Friedsam ihre Auftaktduelle verloren.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)