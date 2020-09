Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray erhält wie schon für die US Open auch für die French Open eine Wildcard.

Das gaben die Organisatoren des Sandplatz-Turniers in Paris (27. September bis 11. Oktober) am Montag bekannt.

Murray hatte 2019 eigentlich schon seine Karriere beendet, wegen anhaltender Hüftprobleme ließ er sich eine Oberflächenprothese aus Metall implantieren.

In New York hatte Murray nach einem Fünfsatz-Krimi gegen Yoshihito Nishioka (Japan) die zweite Runde erreicht, scheiterte dort aber am Kanadier Felix Auger-Aliassime.

In der Weltrangliste belegt die ehemalige Nummer eins aus Schottland derzeit den 110. Rang.