Alexander Zverev ist nach einem harten Kampf in die dritte Runde der French Open eingezogen.

Die deutsche Nummer eins lieferte sich gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert eine enges Duell, das erst im fünften Satz entschieden wurde (2:6, 6:4, 7:6, 4:6, 6:4). Nächster Gegner ist der Italiener Marco Cechhinato, der 2018 in Paris im Halbfinale stand.

Gegen den schlitzohrig aufspielenden Herbert stieß Zverev immer wieder an seine Grenzen - ratlos blickte er immer wieder zu Trainer David Ferrer, sackte verzweifelt in die Hocke und biss verärgert in seinen Schläger.

"Pierre ist für mich einer der härtesten Gegner überhaupt, ich finde gegen ihn keinen Rhythmus", sagte der sichtlich erleichterte Zverev nach der Partie: "Heute war ich weit weg von meinem besten Tennis. Aber bei Grand Slams muss man sich manchmal durch solche Matches kämpfen."

Zverev ist der erste von fünf gestarteten deutschen Herren in der dritten Runde. Nach dem Erstrunden-Aus von Philipp Kohlschreiber verlor Dominik Koepfer in der zweiten Runde gegen Ex-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz. Im deutschen Duell spielen am Donnerstag noch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Qualifikant Daniel Altmaier (Kempen) um den Einzug in Runde drei.

"Entweder coole Socke - oder nicht"

Zverev kam gegen die Nummer 78 der Weltrangliste denkbar schlecht in die Partie und musste den ersten Satz schnell abgeben. Auch im zweiten Satz lief es überhaupt nicht rund, doch der Deutsche kämpfte sich in die Partie.

"Du bist entweder eine coole Socke oder nicht", sagte Tennis-Ikone Boris Becker bei Eurosport - und Zverev bewies am Mittwoch wieder einmal seine Coolness in engen Matches.

Den dritten, nicht minder umkämpften Satz gewann Zverev erst im Tiebreak, ehe er sich im vierten Durchgang dem Doppel-Spezialisten wieder geschlagen geben musste.

Vor allem die vielen effizienten Stop-Bälle des Gegners machten dem US-Open-Finalisten immer wieder zu schaffen. Der Deutsche fand kaum Mittel und wirkte ratlos, auch im zweiten Satz lag er bereits 1:4 zurück. Doch Zverev biss sich danach in ein seltsames Match mit vielen Wendungen, nach 3:59 Stunden nutzte er seinen ersten Matchball.

mit Sport-Informations-Dienst