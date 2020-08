Die Absagenflut für die US Open nimmt kein Ende. Auch die Tennis-Weltranglistenzweite Simona Halep wird auf das Grand-Slam-Turnier verzichten.

"Ich habe immer gesagt, dass bei dieser Entscheidung meine Gesundheit die größte Rolle spielt. Daher ziehe ich es vor, in Europa zu bleiben und zu trainieren", schrieb die 28 Jahre alte Rumänin bei Twitter.

Zuletzt hatten bereits zahlreiche Topspieler für das Turnier abgesagt, das trotz der prekären Coronasituation in den USA ab dem 31. August in New York stattfinden soll.

Unter anderem verzichten die beiden Titelverteidiger Bianca Andreescu (Kanada) und der 19-malige Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien) auf eine Teilnahme.

