Die Entscheidung ist gefallen. Novak Djokovic wird an den US Open teilnehmen.

Das verkündete der Serbe via Twitter. Zuvor hatte aufgrund der Coronapandemie bei den Männern unter anderem Rafael Nadal abgesagt, auch Roger Feder fehlt verletzt.

"Es war keine leichte Entscheidung angesichts der Hürden und Herausforderungen auf vielen Seiten, aber die Aussicht auf Wettkampf löst Vorfreude bei mir aus", erklärte der Weltranglistenerste.

Die US Open sollen von 31. August bis 13. September in New York, einem der Hotspots der Verbreitung von COVID-19 in den USA, stattfinden.