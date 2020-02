Rajeev Ram aus den USA und Joe Salisbury aus Großbritannien haben bei den Australian Open den Titel im Herren-Doppel gewonnen.

Im Endspiel setzte sich das an Position elf gesetzte Duo mit 6:4, 6:2 gegen die Australier Max Purcell/Luke Saville durch. Die beiden Lokalmatadoren waren nur durch eine Wildcard in das Hauptfeld gelangt.

Anzeige

Krawietz/Mies schon in Runde 1 raus

Für Ram und Salisbury ist es jeweils der erste Titel bei einem Grand Slam. Sie erhielten ein Preisgeld von 760.000 Australischen Dollar (463.000 Euro), die Verlierer teilen sich immerhin noch 380.000 Dollar (231.500).

Das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies war bereits in der ersten Runde gescheitert. Die an Nummer drei gesetzten French-Open-Sieger und US-Open-Halbfinalisten von 2019 unterlagen den Kasachen Alexander Bublik/Michail Kukuschkin in zwei Sätzen.