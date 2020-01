Die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova hat bei den Australian Open (täglich im LIVETICKER bei SPORT1) souverän die zweite Runde erreicht. Die Halbfinalistin des Vorjahres besiegte in ihrem Auftaktmatch die Französin Kristina Mladenovic 6:1, 7:5 und trifft nun auf Laura Siegemund (Metzingen) oder Coco Vandeweghe (USA).

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Auch die an Nummer sechs gesetzte Schweizerin Belinda Bencic erreichte durch ein 6:3, 7:5 die zweite Runde. Dagegen scheiterte die an Nummer zwölf gesetzte Britin Johanna Konta mit einem 4:6, 2:6 an der auf Rang 78 der Weltrangliste geführte Tunesierin Ons Jabeur.