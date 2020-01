Cedric-Marcel Stebe hat bei den Australian Open (täglich im LIVETICKER bei SPORT1) eine Überraschung verpasst. Der 29 Jahre alte Linkshänder unterlag dem an Nummer 21 gesetzten Franzosen Benoit Paire (30) nach großen Kampf mit 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 0:6. Für Stebe war es bei seiner vierten Teilnahme in Melbourne die vierte Niederlage in der ersten Runde. Er ist nach Jan-Lennard Struff der zweite der elf deutschen Tennisprofis, der sein Auftaktmatch verlor.

Stebe, Nummer 154 der Weltrangliste, zeigte auf dem Außenplatz 22 lange Zeit eine starke Leistung. Zweimal erkämpfte er sich den Satzausgleich, musste dann aber im fünften Durchgang seine ersten beiden Aufschlagspiele abgeben.

Dabei schien Stebe durch Probleme am linke Knie beeinträchtigt, beim Stand von 0:5 ließ er den medizinische Service auf den Platz rufen. Anschließend verlor er zum Matchverlust erneut sein Service.