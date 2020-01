Peter Gojowczyk hat bei den Australian Open eine Überraschung verpasst.

Der 30 Jahre alte Tennis-Profi aus München unterlag in Melbourne nach großem Kampf dem an Nummer 27 gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 1:6, 6:1, 4:6. Gojowczyk, derzeit die Nummer 120 der Weltrangliste, hat damit auch bei seiner 15. Teilnahme an einem Grand Slam seit den Australian Open 2012 den Einzug in die dritte Runde verfehlt.

Von den sechs gestarteten deutschen Männern ist nur noch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 7) im Turnier.