Wegen schlechter Luft als Folge der Buschfeuer ist der Beginn der für Mittwoch angesetzten Qualifikationsspiele für die Australian Open in Melbourne um eine Stunde nach hinten verschoben worden.

Das teilte der Veranstalter am Mittwochvormittag (Ortszeit) mit. Demnach beginne kein Match vor 3 Uhr MEZ (13 Uhr Ortszeit). Auch Trainingseinheiten wurden ausgesetzt.

Die Luftqualität in der australischen Metropole war am Dienstag bereits so schlecht gewesen, dass die Bürger aufgefordert worden waren, zu Hause zu bleiben. "Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, lassen Sie ihre Haustiere drinnen", hatte die Stadt bei Twitter geschrieben.

Verschiebung der Australian Open bislang keine Option

Auch das Training in Melbourne war am Dienstag zeitweise unterbrochen worden und die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres hatte mit Verspätung begonnen. Die Slowenin Dalila Jakupovic hatte ihr Match gegen die Schweizerin Stephanie Vögele nach einer Hustenattacke aufgeben müssen.

Bei den schweren Buschfeuern sind seit Ende September mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Eine Verschiebung der Australian Open schlossen die Organisatoren bislang aus. "Wir erwarten keine Verzögerungen, und wir haben zusätzliche Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Australian Open wie geplant ablaufen können", hatte Turnierdirektor Craig Tiley zuletzt gesagt.