Angelique Kerber hat ihre Erwartungen für die anstehenden Australien Open gedämpft. "Ich schaue erst mal von Runde zu Runde", sagte Deutschlands beste Tennisspielerin am Freitag in Melbourne.

Kerber: "Habe keine großen Erwartungen"

Die Kielerin laboriert an einer Verletzung am linken Oberschenkel, die sie sich am Mittwoch beim WTA-Turnier in Adelaide zugezogen hatte. Sie betonte deshalb: "Ich habe keine großen Erwartungen."

Ihre Turnierteilnahme sieht Kerber allerdings nicht gefährdet. "Ich bin froh, dass ich erst Dienstag spiele", sagte sie und gab sich zuversichtlich, die Verhärtung des Oberschenkelmuskels bis dahin in den Griff bekommen zu haben.

Die Weltranglisten-18. trifft in der ersten Runde auf eine noch nicht bekannte Qualifikantin.