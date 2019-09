Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer ist locker ins Viertelfinale der US Open spaziert.

Der 38-jährige Schweizer hatte am Sonntag in New York mit David Goffin keine Mühe und siegte in 1:19 Stunden 6:2, 6:2, 6:0. Im zehnten Duell mit dem chancenlosen Belgier feierte Federer den neunten Sieg.

Federer rundum zufrieden

"Es war großartig, ich hatte heute wieder ein gutes Gefühl. Ich bin mit den Niveau meines Spiels sehr zufrieden", sagte Federer, der zum 13. Mal im Viertelfinale in New York steht und fand tröstende Worte für Goffin: "Man muss sagen, dass er auch nicht seinen besten Tag hatte."

In der Runde der besten Acht trifft der Wimbledon-Finalist in Grigor Dimitrow (Bulgarien) oder Alex De Minaur (Australien) auf jeden Fall auf einen ungesetzten Spieler. Im Vorjahr war Federer in Flushing Meadows bereits im Achtelfinale am Australier John Millman überraschend gescheitert.

Goffin erwischte gegen den 20-maligen Major-Sieger mit dem Break zum 2:1 zwar einen starken Start in die Partie, doch Federer holte sich den Aufschlag umgehend zurück und marschierte für den Rest des Spiels vorneweg. Dabei zeigte er sich eiskalt und nutzte neun seiner zehn Breakbälle gegen den Belgier.