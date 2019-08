Die zuletzt schwächelnden deutschen Tennis-Asse Alexander Zverev und Angelique Kerber haben bei der Auslosung der US Open in New York (26. August bis 8. September) durchaus gefährliche Auftaktgegner erwischt. (US Open im LIVETICKER)

In Runde eins trifft Zverev (Hamburg) erstmals in seiner Karriere auf den Moldauer Radu Albot, der in der Weltrangliste auf Platz 40 steht. Kerber (Kiel) bekommt es mit der vor allem im Doppel starken Französin Kristina Mladenovic zu tun, gegen die sie vier von fünf Vergleichen gewann.

Im Achtelfinale könnte es für den an Position sechs gesetzten Zverev gegen den starken Russen Karen Chatschanow gehen, dem Weltranglistenneunten unterlag der 22-Jährige Anfang August im Viertelfinale des Masters in Montreal glatt in zwei Sätzen. Eine Runde droht ein Duell mit dem Spanier Rafael Nadal. In vier Anläufen kam Zverev im Big Apple noch nie über die dritte Runde hinaus.

Kerber droht Williams im Achtelfinale

Für Kerber, die zuletzt in Toronto und Cincinnati bereits ihre Auftaktpartien verloren hatte, könnte es ebenfalls ab dem Achtelfinale knüppeldick kommen: Auf dem Weg ins Endspiel sind für die US-Open-Siegerin von 2016 Duelle mit der Weltranglistenzweiten Ashleigh Barty (Australien), Serena Williams (USA) und der Tschechin Karolina Pliskova möglich. Gegen Letztere gewann Kerber vor drei Jahren im New Yorker Endspiel.

Einen Leckerbissen gibt es gleich in Runde eins zwischen Williams und der früheren Weltranglistenersten Maria Scharapowa (Russland).

Insgesamt stehen aus deutscher Sicht vier Männer und sechs Frauen im Hauptfeld. Dominik Köpfer (Furtwangen), Tobias Kamke (Lübeck) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) kämpfen in der Qualifikation am Freitag um weitere Tickets für die erste Runde. Zehn weitere deutsche Starter um Mischa Zverev (Hamburg) und Talent Rudi Molleker (Berlin) waren in den ersten Qualifikationsrunden gescheitert.

Die deutschen Begegnungen im Überblick:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) - Radu Albot (Moldau)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Christian Ruud (Norwegen)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 25)

Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) - Filip Krajinovic (Serbien)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 14) - Kristina Mladenovic (Frankreich)

Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 26) - Natalia Wichljanzewa (Russland)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Kaia Kanepi (Estland)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Mihaela Buzarnescu (Rumänien)

Mona Barthel (Neumünster) - Lesia Zurenko (Ukraine)

Laura Siegemund (Metzingen) - Zhang Shuai (China)