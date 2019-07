Beim prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt geht es an Tag 5 um die ersten Tickets fürs Achtelfinale.

Am Freitag betritt in Wimbledon unter anderem der serbische Superstar Novak Djokovic wieder den heiligen Rasen.

Auch Anderson und Raonic im Einsatz

Der an Rang eins gesetzte Titelverteidiger hatte sich am Montag in Runde 1 gegen Philipp Kohlschreiber und am Mittwoch in Runde 2 gegen den US-Amerikaner Denis Kudla durchgesetzt. Nun peilt er gegen den 22 Jahre alten Polen Hubert Hurkacz das Achtelfinale an.

Neben "Nole" müssen auch der Südafrikaner Kevin Anderson, Nr. 8 der Welt, sowie der Kanadier Milos Raonic, Nr. 17 der Welt, antreten - wobei Letzterer mit dem jungen US-Amerikaner Reilly Opelka das vermeintlich leichtere Los hat. Vorjahresfinalist Anderson trifft auf den Argentinier Guido Pella (SERVICE: ATP-Weltrangliste im SPORT1-Datencenter)

Kracher-Duell zwischen Azarenka und Halep

Bei den Damen kommt es am Freitag zum Kracher-Duell zwischen Simona Halep, French-Open-Siegerin von 2018, und Victoria Azarenka, der zweimaligen Gewinnerin der Australian Open.

Karolina Pliskova, die vor diesem Turnier die "Generalprobe" von Eastbourne gegen Angelique Kerber gewann, ist in ihrer Begegnung mit Su-Wei Hsieh aus Taiwan die klare Favoritin. Die Nummer drei der Welt aus Tschechien gilt als Aufschlag-Spezialistin und ist bei Tennis-Insidern unter dem Namen "Ace Queen" bekannt.

Die frisch vermählte Caroline Wozniacki (Nr. 19 der Welt und Australian-Open-Siegerin 2018) tritt gegen Shuai Zhang aus China an. (SERVICE: WTA-Weltrangliste im SPORT1-Datencenter)

Das US-Wunderkind Cori Gauff (15) trifft auf Polona Hercog aus Slowenien. Der deutsche French-Open-Doppel-Champion Andreas Mies bekommt es im Mixed an der Seite von Partnerin Alexa Guarachi (Chile) mit dem Superstar-Duo Serena Williams und Andy Murray zu tun.

Die Top-Spiele am Freitag in Wimbledon:

Centre Court ab 14 Uhr:

Spiel 1: Kevin Anderson - Guido Pella im LIVETICKER

Spiel 2: Simona Halep - Victoria Azarenka im LIVETICKER

Spiel 3: Polona Hercog - Cori Gauff im LIVETICKER

Court 1 ab 14 Uhr:

Spiel 1: Su-Wei Hsieh - Karolina Pliskova im LIVETICKER

Spiel 2: Novak Djokovic - Hubert Hurkacz im LIVETICKER

Court 2 ab 12 Uhr:

Spiel 1: Caroline Wozniacki - Shuai Zhang im LIVETICKER

Court 12 ab 12 Uhr:

Spiel 1: Reilly Opelka - Milos Raonic im LIVETICKER