Am achten Tag des traditionsreichen Tennisturniers in Wimbledon werden in der Damenkonkurrenz die Tickets für das Halbfinale vergeben.

Mit Rekord-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams ist eine der großen Favoritinnen auf dem Rasen. Die 37-Jährige US-Amerikanerin spielt gegen ihre Landsfrau Alison Riske.

Auch die frühere Weltranglistenerste Simona Halep muss ran, nachdem sie am Montag das Tennismärchen um Wunderkind Cori Gauff (USA) beendete. Die Rumänin bekommt es mit der chinesischen Außenseiterin Shuai Zhang zu tun.

Lokalmatadorin Johanna Konta ist im Viertelfinale gegen Barbora Srycova aus Tschechien gefordert. Außenseiterin Karolina Muchova, die in einem dreistündigen Marathonmatch Karolina Pliskova im Achtelfinale ausschaltete, bekommt es mit der an Nummer acht gesetzte Elina Svitolina zu tun. (SERVICE: WTA-Weltrangliste im SPORT1-Datencenter)

Die Top-Spiele am Dienstag in Wimbledon

Centre Court ab 13 Uhr:

Spiel 1: Alison Riske - Serena Williams im LIVETICKER

Spiel 2: Barbora Srycova - Johanna Konta im LIVETICKER

Court 1 ab 13 Uhr:

Spiel 1: Simona Halep - Shuai Zhang im LIVETICKER

Spiel 2: Elina Svitolina - Karloina Muchova im LIVETICKER