Ein ganzes Jahr freuen sich Tennisfans weltweit auf das prestigeträchtigste Turnier der Welt - Wimbledon. (Alle Wimbledon-Sieger bei den Herren und Damen)

Vom 1. bis zum 14. Juli öffnet der All England Lawn Tennis and Croquet Club seine Pforten für die 133. Ausgabe der Wimbledon Championships (Wimbledon 2019: Spielplan, Ergebnisse und alle Partien im LIVETICKER). Und auch am zweiten Turniertag warten auf die Zuschauer am "heiligen Rasen" wieder einige Leckerbissen.

Gleich sieben deutsche Tennis-Asse sind heute im Einsatz, darunter auch Titelverteidigerin Angelique Kerber, Julia Görges und Jan-Lennard Struff. Aus internationaler Sicht liegt das größte Augenmerk mit Sicherheit auf Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem, Ashleigh Barty und Serena Williams.

Nachdem am Montag alle sieben deutschen Teilnehmer gescheitert waren, ist am Dienstag zumindest ein Sprung in Runde zwei sicher: Kerber misst sich mit Landsfrau Tatjana Maria, eine Deutsche wird also sicher weiterkommen.

SPORT1 präsentiert die Topspiele und Partien mit deutscher Beteiligung im LIVETICKER. (Hier aktualisieren)

Dienstag: Wimbledon, 1. Runde

Centre Court, ab 14 Uhr:

Spiel 1: Tatjana Maria - Angelique Kerber (5)

Spiel 2: Lloyd Harris - Roger Federer (2)

Spiel 3: Serena Williams (11) - Giulia Gatto Monticone

No.1 Court, ab 14 Uhr:

Spiel 1: Ashleigh Barty (1) - Saisai Zheng

Spiel 3: Yuichi Sugita - Rafael Nadal (3)

No.2 Court, ab 12 Uhr

Spiel 2: Dominic Thiem (5) - Sam Querrey

Spiel 3: Maria Sharapova - Pauline Parmentier

Weitere Spiele am Dienstag:

Court 3: Nick Kyrgios - Jordan Thompson

Court 3: Garbine Muguruza (26) - Beatriz Haddad Maia

Court 4: Jan-Lennard Struff - Albot Radu

Court 5: Dominik Köpfer - Filip Krajinovic

Court 12: Kei Nishikori (8) - Thiago Monteiro Moura

Court 12: Laura Siegemund - Katie Swan

Court 14: Eugenie Bouchard - Tamara Zidansek

Court 16: Andrea Petkovic - Monica Niculescu

Court 17: Julia Görges - Elena-Gabriela Ruse