Zweieinhalb Jahre nach ihrem bislang letzten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier greift Serena Williams nach dem nächsten Major-Sieg - es wäre ein historischer.

Mit ihrem dann 24. Grand-Slam-Titel würde die 37-jährige US-Amerikanerin den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen - und außerdem ihren ersten Major-Triumph als Mutter feiern.

Williams im Halbfinale gegen Strycova

Erstmal aber muss sie ihr Halbfinale gegen Barbora Strycova bestreiten. Die Tschechin, die im Viertelfinale die letzte britische Hoffnung Johanna Konta bezwungen hatte, steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Halbfinale eines der vier großen Turniere.

Dies trifft auch auf die Ukrainerin Elina Svitolina zu, die im zweiten Halbfinale gegen die Rumänin Simona Halep spielt. Die French-Open-Siegerin des vergangenen Jahres stand bislang erst einmal (2014) in der Vorschlussrunde in Wimbledon und will bei ihrer neunten Teilnahme an der Church Road endlich ins Endspiel einziehen.

Die Top-Spiele am Donnerstag in Wimbledon:

Centre Court ab 14 Uhr:

Spiel 1: Elina Svitolina (UKR) - Simona Halep (ROM) im LIVETICKER

Spiel 2: Serena Williams (USA) - Barbora Strycova (CZE) im LIVETICKER